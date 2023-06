O meio de transporte permite fugir às enchentes de aeroportos e estações, sendo que os dados indicam que não existe sazonalidade ao nível dos preços no mercado nacional.

21 Junho 2023, 18h24

Portugal é o oitavo país mais caro da Europa no que diz respeito a viagens de ferry, ideais para escapadelas marítimas no período do verão, sem necessidade de passar por aeroportos, estações ou outros locais muito movimentados.

De acordo com os dados recolhidos por um estudo da Vivanoda, plataforma Web que permite aos consumidores encontrarem bilhetes de variados meios de transporte, as travessias de ferry mais caras em Portugal são as que se fazem entre a Madeira e Porto Santo.

Os números indicam que não se observa a existência de sazonalidade no mercado nacional, o que significa que os preços não variam consoante os meses do ano.

Lá fora, olhando ao continente europeu, os preços são mais elevados, em média, no terceiro trimestre do ano (julho a setembro), sendo que os preços mais elevados se observam nas travessias de ferry para a Turquia, Reino Unido e Marrocos. Por outro lado, o índice de preços mais reduzido regista-se nas travessias até à Tunísia, Lituânia, Letónia, Polónia e Suécia.

Foram analisados pela Vivanoda dezenas de milhares de tarifas de ferry em centenas de rotas europeias, bem como para a Turquia e os países do Magrebe (Marrocos, Argélia, Tunísia).