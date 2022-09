Wall Street fecha a perder, com Nasdaq e S&P 500 a tombar mais de 2%

Os principais índices bolsistas norte-americanos encerraram a sessão de quinta-feira a tombar para o ‘vermelho’ à medida que os receios de que uma recessão não impedirá a Reserva Federal de aumentar as taxas de juros. O mercado não conseguiu manter o sentimento positivo registado no fecho da sessão do dia anterior, dia em que o Banco da Inglaterra disse que compraria títulos num esforço para ajudar a estabilizar os mercados financeiros e a libra esterlina.

O tecnológico Nasdaq fechou a desvalorizar 2,84% para os 10.737,51 pontos, o industrial Dow Jones recuou 1,54% para os 29.227,59 pontos, enquanto o empresarial S&P 500 recuou 2,09% para os 3.641,40 pontos.

A nível empresarial, destaque para a queda da Apple de quase 5% depois do Bank of America baixar a empresa de Neutral para Buy, citando preocupações com uma desaceleração nos gastos do consumidor.

No mercado petrolífero, o ouro negro está a ser negociado em baixa, abaixo dos 90 dólares. O preço do brent está a recuar 0,78% para os 87,36 dólares, e o crude valoriza 0,86% para os 81,44 dólares.

No mercado cambial, o euro está a ter uma valorização de 0,68% face ao dólar, para os 0,9801 dólares.