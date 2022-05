Das horas extra às compensações, Governo mantém mexidas à lei laboral negociadas com a esquerda

Ainda que tenha a maioria absoluta na ida às urnas de 30 de janeiro, o Governo decidiu manter três das alterações à lei laboral que tinha negociado com a esquerda para viabilizar a proposta de Orçamento do Estado para 2022. De acordo com o documento partilhado esta quarta-feira com os parceiros sociais, o Executivo quer mesmo alargar as compensações por cessação dos contratos de trabalho a termo, subir o valor das horas suplementares e reforçar o papel da arbitragem necessária para prevenir vazios na cobertura da negociação coletiva.

Foi em agosto de 2021 que o Governo apresentou aos parceiros sociais a Agenda do Trabalho Digno e da Valorização dos Jovens no Mercado de Trabalho, um pacote de medidas laborais para promover o emprego, proteger os direitos dos trabalhadores, combater a precariedade, dinamizar a contratação coletiva e incentivar a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional.

Inicialmente, foram apresentadas 64 propostas neste âmbito, tendo as confederações patronais e as centrais sindicais entregue, depois, os seus contributos.

Assim, na última reunião da Comissão Permanente de Concertação Social sobre este tema, a Agenda do Trabalho Digno contava com 70 medidas, que não conseguiram reunir consenso entre os parceiros sociais.

Apesar do desacordo, o Governo decidiu aprovar em Conselho de Ministros essas medidas laborais, às quais se somaram outras, que não tinham sido discutidas com os patrões e com os representantes dos trabalhadores, mas antes negociadas com os partidos mais à esquerda, na tentativa de conseguir a viabilização da proposta de Orçamento do Estado para 2022.

Tal levou as confederações empresariais a suspenderem temporariamente a sua participação na Concertação Social e gerou críticas também por parte dos sindicatos.

Ainda assim, e já garantida a maioria absoluta na ida às urnas de 30 de janeiro, o Governo de António Costa começou por sinalizar que a Agenda do Trabalho Digno não voltaria à Concertação Social e seguiria, em vez disso, para o Parlamento.

Contudo, no final de abril, o primeiro-ministro, António Costa veio esclarecer que, afinal, não seria esse o caminho do pacote de medidas laborais em causa, tendo sido marcada para esta quarta-feira, dia 11 de maio, uma reunião com os parceiros sociais sobre este assunto.

Neste encontro, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, entregou aos parceiros sociais um documento, no qual indica que quer agora “concluir o processo em sede de Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS)” e detalha: “Uma vez que existiram matérias que não foram discutidas em sede de CPCS, o Governo entende ser relevante trazer o diálogo social para a reflexão sobre as seguintes medidas que procuram responder às prioridades identificadas de combate à precariedade, de promoção de condições para melhor conciliação da vida pessoal e profissional e de dinamização da contratação coletiva: alargamento da compensação para 24 dias por ano, em caso de cessação de contrato de trabalho a termo (certo ou incerto); Alteração dos valores de pagamento do trabalho suplementar a partir das 120 horas anuais; Reforço do papel da arbitragem necessária na prevenção de vazios na cobertura da negociação coletiva”.

