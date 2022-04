Guterres vai encontrar-se com Putin em Moscovo na próxima terça-feira

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, vai ser recebido em Moscovo na próxima terça-feira, dia 26 de abril, pelo presidente russo, Vladimir Putin. A informação foi avançada esta sexta-feira pela agência “Interfax”, que cita o Kremlin, e confirmada pelas ONU.

As Nações Unidas referem que Guterres vai reunir-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, antes de ser recebido por Vladimir Putin.

Porta-voz do líder das Nações Unidas, Eri Kaneko, adiantou ainda que o gabinete do secretário-geral da ONU está também em contacto com o governo ucraniano para aferir de uma possível visita ao país invadido pela Rússia, noticia a estação britânica “BBC”.

A visita ocorre dias depois do governo de Vladimir Putin ter frisado nunca ter recebido um pedido de visita ou contacto da parte do secretário-geral da ONU, numa altura em que várias figuras políticas internacionais apelam que a Federação russa dê por terminada a invasão da Ucrânia.

“Ninguém entrou em contacto, nem através da missão permanente da Rússia na ONU nem diretamente com o Ministério dos Negócios Estrangeiros“, afirmou Zakharova, citada pela agência “Al Jazeera”.

Apesar das declarações do Kremlin, o líder da ONU tem apelado à retirada das tropas russas da Ucrânia desde o primeiro dia da invasão, a 24 de fevereiro.