“Novo Governo vai ter dificuldade em baixar os impostos”. Veja o “Falar Direito com o fiscalista Rogério Fernandes Ferreira

A poucos dias das eleições legislativas, e de se conhecer que caminhos podem ser trilhados no próximo Orçamento do Estado, Rogério Fernandes Ferreira, managing partner da RFF & Associados, é o convidado do “Falar Direito”, o programa de advocacia da plataforma multimédia JE TV.

Este fiscalista e antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais defendeu que as empresas precisam que o IRC sofra uma maior redução do IRS, tendo em conta o contexto pandémico. Nesta edição, Rogério Fernandes Ferreira realçou que “a dívida, ou se paga com novos impostos ou com novos empréstimos”.

Estas são algumas das questões que vamos abordar na edição desta semana do “Falar Direito”, numa entrevista conduzida por Filipe Alves, diretor do “Jornal Económico”.

O mundo da advocacia está em destaque no programa “Falar Direito”, programa semanal da plataforma multimédia JE TV, que conta também com uma versão em podcast, com apresentação de Filipe Alves e Mariana Bandeira.