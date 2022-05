Respostas Rápidas. O que disse Putin (e o que deixou de fora) no seu discurso no Dia da Vitória?

O que é o Dia da Vitória, que a Federação Russa celebra todos os anos em 9 de maio?

O Dia da Vitória é uma celebração anual do triunfo dos Aliados sobre o regime da Alemanha nazi, no final da Segunda Guerra Mundial, que é conhecida no país como a Grande Guerra Patriótica.

O desfile passou a realizar-se anualmente a partir de 2008, por decisão de Putin, como homenagem aos combatentes e às vítimas da guerra.

Este ano, a parada militar juntou cerca de 11 mil militares, entre homens e mulheres, na Praça Vermelha.

Quais foram os pontos em que Vladimir Putin tocou no discurso do Dia da Vitória?

Esta manhã, em Moscovo, Vladimir Putin disse perante os milhares de soldados reunidos na Praça Vermelha que a “operação militar especial” na Ucrânia foi uma medida necessária e tomada no “devido momento”, naquela que foi “a decisão certa” de um país forte, independente e soberano.

Ao 75.º dia de guerra, o presidente da Federação Russa disse que o foco do exército russo tinha passado para a região do Donbass, no leste da Ucrânia.

Nas palavras de Putin, Moscovo “apelou à Europa para encontrar um compromisso justo, mas não nos quiseram ouvir”.

“Em Kiev, estavam a dizer que queriam ter armas nucleares e a NATO começou a explorar as terras próximas de nós e tornou-se uma ameaça óbvia ao nosso país e às nossas fronteiras. Tudo estava a dizer-nos que tinha chegado a altura de lutar”, justificou Putin.

A comunidade internacional admitia que Putin ia declarar guerra neste dia. Porquê?

Caso houvesse uma declaração oficial de guerra, o Kremlin poderia decretar uma mobilização geral dos militares na reserva do Exército russo.

Além disso, o Governo russo poderia avançar para o recrutamento obrigatório de cidadãos para as Forças Armadas russas.

Curiosamente, Putin deixou de fora do seu discurso a cidade de Mariupol, onde têm decorrido ferozes combates e onde o batalhão Azov continua a resistir, apesar de cercado pelo exército russo na siderurgia Azovstal.

Quais foram as principais mensagens passadas por Putin no discurso desta manhã?

Contrariamente ao que havia sido estimado, Putin não fez uma declaração de guerra à Ucrânia, insistindo, porém, nas razões que motivaram a realização da “operação militar especial” no país vizinho.

As palavras do presidente russo deixam transparecer uma estratégia de vitimização que justifique a invasão do país vizinho.