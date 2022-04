Biden anuncia novo pacote de 33 mil milhões e propõe usar bens congelados de oligarcas para compensar Ucrânia

A Casa Branca vai propor ao Congresso norte-americano o envio de mais fundos de apoio às forças ucranianas, no valor de 33 mil milhões de dólares (31,42 mil milhões de euros), assim como a criação novas ferramentas legais que permitam aumentar as sanções aos oligarcas russos, de forma a compensar este financiamento.

JUST IN:

Today, President Biden will send a proposal to the Congress for a comprehensive legislative package that will enhance the US’s authority to hold the Russian government and Russian oligarchs accountable for President Putin’s war against Ukraine.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/JbNjRq9YD3

— Alex Raufoglu (@ralakbar) April 28, 2022