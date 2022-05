Kylian Mbappé visto em Madrid e rumores de transferência para o Real ganham força

O futebolista francês Kyllian Mbappé foi visto esta segunda-feira a almoçar num restaurante em Madrid, juntamente com o colega de equipa Achraf Hakimi, segundo divulgou a rádio espanhola “COPE”. O avançado do Paris Saint-Germain tem sido insistentemente ligado a uma transferência para o clube madrileno, mas nada é certo. Isto numa altura em que o contrato de Mbappé com o clube francês está a menos de dois meses de expirar.

O interesse do Real Madrid em contar com o atleta de 23 anos já vem de trás mas, com o aproximar da data de fim de contrato, o um anúncio sobre o futuro do jogador estará cada vez mais próximo. Falta saber, claro, que clube será o felizardo.

Recentemente surgiram rumores de que já existiria um princípio de acordo do internacional gaulês para uma renovação com o Paris SG, uma ideia que foi imediatamente desmentida pela mãe do jogador. Ainda assim, sabe-se que o clube está a fazer de tudo para o jogador ficar e até o presidente francês falou com Mbappé para o persuadir.

Por outro lado, em janeiro havia a indicação de que o jogador já teria um acordo com o clube madrileno, que para já não foi oficializado.

Para já, não se sabe que emblema o jogador vai representar na próxima época, mas é certo que o contrato termina no dia 30 de junho e que Mbappé é livre para assinar por qualquer clube sem que o Paris SG tenha direito a uma compensação.