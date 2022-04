Macron vs Le Pen: o que esperar da segunda volta em França? Ouça o podcast “A Arte da Guerra” com Francisco Seixas da Costa

Ouça e acompanhe o podcast “A Arte da Guerra” em:

“Há um sopro de vivacidade no exército ucraniano”. Os comboios de abastecimento das tropas ucranianas com armamento ocidental continuam ativos e essa pode ser a grande a grande diferença que, no terreno, se observa ao longo da última semana de combates, mas a situação continua muito tensa.

Tensão é também a palavra que marca estas duas semanas entre a primeira e a segunda voltas das eleições presidenciais francesas – num quadro em que, apesar de tudo, nada indica que a extrema-direita consiga ainda assim chegar ao poder.

Tensão é ainda, por estes dias, o que marca o atual contexto político no Paquistão – um país fundamental na geopolítica regional, com evidentes vasos comunicantes com a Índia, mas também com o Afeganistão.

Tudo para ver e ouvir, esta semana, no programa “A Arte da Guerra”, da plataforma multimédia JE TV, um programa conduzido pelo jornalista António Freitas de Sousa e com os comentários do embaixador Francisco Seixas da Costa.