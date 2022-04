Maria José Fernandes toma posse como presidente do CCISP e Ângela Silva do Politécnico de Setúbal

Maria José Fernandes toma posse esta quarta-feira, 27 de abril, como presidente do Conselho Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP). A tomada de posse realiza-se no Auditório Nobre do Instituto Politécnico de Setúbal.

Na cerimónia, o CCISP agracia com a Medalha de Ouro de Mérito Manuel Heitor, ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior cessante, pelo “trabalho de excelência desenvolvido em prol da afirmação do ensino superior português e da investigação, ao nível nacional e internacional”.

Três horas mais tarde, o mesmo auditório será palco de uma outra cerimónia, a da posse de Ângela Lemos, eleita a 4 de março, para dirigir o Instituto Politécnico de Setúbal no período 2022-2026.

No evento marcarão presença personalidades da região de vários quadrantes, bem como os membros do Governo Ana Catarina Mendes, ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, e Isabel Ferreira, secretária de Estado do Desenvolvimento Regional.

Na ocasião, será também empossada a equipa da presidência para o mandato 2022-2026, constituída pelos vice-presidentes Carlos Mata, Luísa Carvalho, Pedro Ferreira e Rodrigo Lourenço, e pelos pró-presidentes Catarina Delgado, José Luís Sousa e Raquel Barreira.

Doutorada em Educação, com especialização em Formação de Adultos (IE – Universidade de Lisboa), a nova presidente do IPS exerce funções de docente na Escola Superior de Educação (ESE/IPS) desde 1998, unidade orgânica que dirigiu entre 2016 e 2018. Em 24 anos de carreira docente, Ângela Lemos desempenhou vários outros cargos ao nível da gestão organizacional, nomeadamente o de vice-presidente para os Assuntos Académicos, Inovação Pedagógica e Comunicação, que vinha exercendo desde 2018.